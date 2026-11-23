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Під час дронової атаки 23 листопада у Києві постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомив мер Віталій Кличко. він уточнив, що в різних районах міста пʼятеро постраждалих внаслідок атаки ворога. Всіх поранених медики госпіталізували.

Також у мережі виклали відео пожежі на даху пʼятиповерхового будинку на Подолі, в який влучив російський дрон.

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Джерело: телеграм Кличка.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.

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