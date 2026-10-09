У Києві взимку можливі відключення світла до 18 годин

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У разі продовження масованих ударів рф по енергетичній інфраструктурі столиця у найгіршому сценарії може зіткнутися з плановими відключеннями світла тривалістю до 18 годин на добу, а також із тимчасовою відсутністю води та локальними перебоями з опаленням. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, оптимістичний і реалістично-м'який сценарій передбачає планові обмеження на 4-6 годин із можливими аварійними відключеннями приблизно раз на два-три тижні. Водночас експерт зазначив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно, оскільки інтервал між ними становить щонайменше два тижні, що дозволяє енергетикам проводити необхідні відновлювальні роботи.

Джерело: РБК-Україна.

У Києві у трьох районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, оснащені необхідними засобами для зарядки телефонів та павербанків. Відповідне доручення від пресслужби Київської міської державної адміністрації отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

Нагадаємо, Україна входить в опалювальний сезон підготовленішою, ніж торік, заявив прем’єр-міністр. Водночас він наголосив, що зима легкою не буде, попри додаткові генеруючі потужності, резервне живлення та посилений захист інфраструктури.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького із закликом негайно розблокувати платежі громад, необхідні, зокрема, для підготовки до опалювального сезону, роботи медичних, освітніх і соціальних закладів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

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