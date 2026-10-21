У Києві взимку світла може не бути до 20 годин на добу за морозів -10°C

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За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу.

Про це заявив координатор сектору «Енергетика та клімат» Олександр Візір в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, столиця має низку проблем із готовністю до тривалих перебоїв електропостачання. Зокрема, метро без зовнішнього живлення зможе підтримувати лише мінімально необхідний рівень роботи, а водоканал не має достатніх резервів для повноцінного функціонування без електроенергії з мережі.

Також експерт попередив, що в окремих районах Києва взимку може повторитися ситуація з тривалою відсутністю опалення.

Загальний рівень підготовки столиці до зими Візір оцінив у 2 бали з 5.

Джерело: РБК-Україна

Увечері 20 жовтня російські безпілотники влучилиу двох районах Києва — Деснянському та Святошинському. В одному випадку дрон влучив у складську будівлю, в іншому — на територію гаражного кооперативу. На місця подій направили екстрені служби.

У Бучанському районі Київської області сьогодні, 21 жовтня, через атаку на енергетичні об’єкти зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

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