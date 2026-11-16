У Києві з 16 листопада змінили режим роботи зовнішнього освітлення

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У столиці з понеділка, 16 листопада, запровадили оновлений графік вуличного освітлення, який регулює яскравість світильників залежно від часу доби та обмежень комендантської години.

«Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії», — пояснили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на КП «Київміськсвітло».

Згідно з новими правилами, у вечірній та ранковий час дімовані світлодіодні ліхтарі працюватимуть на 50% потужності, а вночі під час комендантської години їхню яскравість знижуватимуть до 20% (на окремих магістралях — зі 100% до 50% з опівночі до шостої ранку), тоді як архітектурно-декоративне підсвічування у місті майже повністю вимкнуть.

Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%. Зокрема, такий режим роботи запровадять на:

бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі;

вулиці Виборзька – від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;

вулиці Миколи Закревського в Деснянському районі;

вулиці Космонавта Поповича в Деснянському районі;

проспекті Лісовий у Деснянському районі;

вулиці Райдужна у Дніпровському районі;

вулиці Ревуцького в Дарницькому районі;

вулиці Академіка Янгеля в Солом’янському районі.

Джерело: КП «Київміськсвітло».

У столиці тимчасово припинять роботу зовнішнього освітлення через нестачу електроенергії, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Відповідне рішення ухвалили в КМДА, щоб забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об’єктів міста.

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

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