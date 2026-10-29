У Києві з 29 жовтня запустили додаткові маршрути автобусів

У Києві від 29 жовтня почали працювати додаткові автобусні маршрути, які дублюють окремі ділянки «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену, а також забезпечують сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.

Для запуску нових маршрутів перерозподілили рухомий склад з інших міських напрямків, переважно з правобережної частини столиці.

Для забезпечення стабільного пасажиропотоку рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст, а розклади руху вже оприлюднені на офіційному сайті «Київпастранс».

Нові та змінені маршрути вздовж «зеленої» лінії:

Автобус № 3М: ст. м. Видубичі – Дарницький міст – ст. м. Осокорки (шість випусків, інтервал у пікові години – 11 хв);

Автобус № 22Тл: ст. м. Либідська – Дарницький міст – ст. м. Осокорки – вул. Тростянецька (шість випусків, піковий інтервал – 11 хв);

Автобуси № 22 (тепер № 22Тд) та № 91 (тепер № 91Т): відтепер курсуватимуть через Дарницький міст.

Нові маршрути вздовж «червоної» лінії:

Автобус № 1МД: "ст. м. Дарниця – ст. м. Арсенальна – ст. м. Палац спорту" (5 випусків, піковий інтервал – 22 хв);

Автобус № 1МА: "ст. м. Лісова – ст. м. Арсенальна" (5 випусків, піковий інтервал – 20 хв).

Для запуску нових напрямків на «червоній» лінії випуск на існуючому маршруті № 1М зменшено на вісім одиниць, через що його піковий інтервал зросте до 21 хвилини.

Рухомий склад для нових ліній перерозподілили з інших міських маршрутів (переважно правобережних, а також на дві одиниці зменшено випуск на автобусі № 114).

У Києві змінили маршрути автобусів і тролейбусів через атаки РФ.

У Києві змінили рух метро на зеленій гілці.

Уранці 27 жовтня після російського балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. Затори утворилися на лівому та правому берегах столиці, Південний міст перекритий, а метро курсує не на всіх ділянках.

Після нічної балістичної атаки на Київ рух Південним мостом перекрили, тому для транспорту організували альтернативні маршрути. Водіям легкових автомобілів і вантажівок запропонували окремі схеми об’їзду.

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