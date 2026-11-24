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Сезонні майданчики з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас працюватимуть у столиці до 31 грудня.

Про це повідомляє КМДА.

«Попри щоденні виклики, столиця готується до зимових свят: із 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Цьогоріч їх планують поступово облаштувати за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, підприємців запрошують долучитись до цієї традиції й представити свою продукцію. Зацікавлені в участі можуть звертатися безпосередньо до організаторів для уточнення умов розміщення та порядку участі в ярмарках, зазначили у адміністрації.

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