У Києві з 5 грудня відкриють офіційні ялинкові ярмарки
Сезонні майданчики з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас працюватимуть у столиці до 31 грудня.
Про це повідомляє КМДА.
«Попри щоденні виклики, столиця готується до зимових свят: із 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Цьогоріч їх планують поступово облаштувати за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, підприємців запрошують долучитись до цієї традиції й представити свою продукцію. Зацікавлені в участі можуть звертатися безпосередньо до організаторів для уточнення умов розміщення та порядку участі в ярмарках, зазначили у адміністрації.
У Києві в опорних пунктах незламності облаштували понад п'ять спальних місць.
У Києві продають квартиру в будинку, біля якого на дереві було видно обличчя Троцького.
Київський ТРЦ Cosmo Multimall відновив один із пошкоджених блоків.