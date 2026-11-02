У Києві з палаючої квартири врятували немовля та ще чотирьох людей

Уранці 2 листопада в Подільському районі Києва сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Введенській. Рятувальники винесли з небезпечної зони п'ятьох людей, серед яких було немовля, а ще вісьмох мешканців вивели з будинку. Власника квартири, де виникло займання, передали медикам з опіками.

Повідомлення про пожежу на вулиці Введенській надійшло до рятувальників о 08:29. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. На місце виїхали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час рятувальної операції вогнеборці допомогли людям вибратися з будинку. Чотирьох мешканців, серед яких була грудна дитина, рятувальники спустили з другого поверху через вікно за допомогою трьохколінної драбини.

Також бійці ДСНС врятували власника квартири, у якій виникла пожежа. Ще вісьмох мешканців сусідніх квартир вивели на свіже повітря. Загалом допомогу рятувальників отримали 13 людей.

Пожежа охопила площу 20 квадратних метрів. Вогнеборці повністю загасили полум'я о 09:09 — приблизно через 40 хвилин після отримання виклику. Чоловіка, якого врятували з квартири, де виникло займання, передали медикам. У нього були опіки. Інформації про стан інших врятованих у повідомленні ДСНС не надали. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі та з'ясовують усі обставини події. Про це повідомляє ДСНС Києва.

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