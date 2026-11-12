У Києві за пів години затримали палія автомобіля Opel у Подільському районі

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Столичні правоохоронці за пів години після вчинення злочину розшукали та затримали 31-річного киянина, який спалив автівку на вулиці Івана Виговського. Про займання транспортного засобу до поліції повідомив очевидець.

Як з'ясували слідчі, проходячи повз припаркований автомобіль Opel із пошкодженим вікном, зловмисник дістав папір, підпалив його за допомогою запальнички та кинув до салону, внаслідок чого машина була повністю знищена.

Оперативники Подільського управління поліції за підтримки аналітиків кримінального аналізу затримали підозрюваного неподалік місця події у порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу), що передбачає до 10 років позбавлення волі. Мотиви злочину наразі встановлюються.

Джерело: Поліція Києва.

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