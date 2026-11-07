У Києві загасили пожежу в приватному будинку, пошкодженому під час російської атаки

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У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували займання у приватному будинку, спричинене російським ударом. Пожежа виникла вдень у суботу, 7 листопада.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомило у Фейсбуці.

«У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого БПЛА сталося загоряння у приватному житловому будинку та пошкоджено два поруч розташовані будинки. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.», — ідеться у повідомленні.

Загиблих і постраждалих немає, підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, російська атака на Київ пошкодила три приватні будинки.

Раніше російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві.

Додамо, що через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

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