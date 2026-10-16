У Києві замовили будівництво Меморіального скверу за завищеною ціною в 436,5 млн грн

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Ритуальна служба СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» КМДА 5 жовтня замовила ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» будівництво Меморіального скверу вартістю 436,5 млн грн. У повідомленні про закупівлю заявлено про можливе завищення цін і передбачені проєктом рішення з урахуванням повоєнного періоду.

До кінця 2029 року на вулиці Стеценка, 22 у Подільському районі Києва, між Сирцем і Берковцем, планують побудувати меморіальний сквер для вшанування пам’яті Захисників і Захисниць.

Проєкт передбачає облаштування меморіального комплексу у дві черги будівництва. Уздовж центральної алеї встановлять монументи «Героям Слава», «Вогонь — квітка», меморіальний «Хрест» і «Дзвін». Також облаштують вертикальні меморіальні плити з іменами Захисників і Захисниць. Обабіч алеї розмістять окремі меморіальні сектори, альтанки для відпочинку та пішохідні доріжки, які з’єднають їх із тротуарами вздовж проїзду. Крім того, проєкт передбачає будівництво підпірних стін, огорожі та громадської вбиральні.

Роботи фінансуватимуть із бюджету Києва. На 2026 рік передбачено 82,85 млн грн, на 2027-й — 117,88 млн грн, на 2028-й — 117,88 млн грн і на 2029-й — 117,88 млн грн.

Замовником проєкту виступило ТОВ «Гарант Інвест 15». Позитивний експертний звіт видало ДП «Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба української державної будівельної експертизи». Договірна ціна є динамічною та включає 3,50 млн грн витрат на інфляцію. Усі суми й ціни наведено з ПДВ.

У документації щодо вартості матеріальних ресурсів гранітні тротуарні плити завтовшки 30 мм заклали за ціною 2 972 грн/кв. м. Водночас в експертному звіті зазначено, що тротуари матимуть покриття з термообробленої протиковзкої гранітної бруківки.

Компанія «Strong Stone» пропонує термооброблену гранітну бруківку «Лабрадорит» (Катеринівка) по 1 500 грн/кв. м — удвічі дешевше. «Kaskad Stone» продає термооброблену гранітну плитку «Покостівка» по 1 600 грн/кв. м, що на 46% нижче за закладену вартість.

Пісок у кошторисі врахували по 931 грн/куб. м. «Express-tehbud» пропонує його по 616 грн/куб. м — на 34% дешевше. За даними серпневого моніторингу ДП «НІРІ», середня ціна піску на Київщині становила 535 грн/куб. м. Крім того, «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» нещодавно замовляла пісок для будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської по 480 грн/куб. м.

Щебенево-піщану суміш С7 заклали по 1 724 грн/куб. м. В «Express-tehbud» її продають по 476 грн/куб. м — більш ніж утричі дешевше. Серпневий моніторинг ДП «НІРІ» фіксував середню ціну цієї суміші на Київщині на рівні 875 грн/куб. м, тобто приблизно вдвічі нижче за кошторисну.

Також у документації зазначили клейову суміш Baumit для плитки з природного та штучного каменю за ціною 58 грн/кг, не уточнивши конкретну марку. У відкритих джерелах вдалося знайти дешевші варіанти продукції цього виробника. Зокрема, «Епіцентр» продає клей Baumit Pro Plus по 18 грн/кг, «Ітера Груп» пропонує Baumit Flex Uni по 28 грн/кг, а «Буд зона» — Baumit Flex Top по 39 грн/кг. Це на 33–69% дешевше за кошторисну ціну.

За оцінкою авторів матеріалу, ймовірна переплата за цими позиціями перевищує 16 млн грн.

Водночас у кошторисі є кілька дорогих позицій, ринкову вартість яких не вдалося перевірити. Зокрема, передбачено по 598 одиниць таких виробів:

Плита для фото з габро, з написами та врізаним фото, розміром 90 × 60 × 8 см — 56 700 грн/шт.

Хрест із габро з обробкою та виготовленням тризуба, розміром 140 × 70 × 10 см — 34 800 грн/шт.

Нижній гранітний цоколь 1 «чолнова», розміром 180 × 90 × 15 см — 27 324 грн/шт.

Надгробна плита з габро, розміром 135 × 5 × 80 см — 15 178 грн/шт.

Хрест «чолнова» з обробкою та приклеюванням, розміром 139 × 67 × 3 см — 11 856 грн/шт.

Тумба 3 з габро з обробкою, розміром 100 × 10 × 45 см — 9 240 грн/шт.

Нижній цоколь 2 з габро, розміром 175 × 85 × 5 см — 8 094 грн/шт.

Флагшток із нержавіючої сталі з тризубом — 7 560 грн/шт.

Автори матеріалу припускають, що ці вироби можуть бути складовими меморіальних надмогильних споруд. Якщо це так, загальна кошторисна вартість перелічених матеріалів для одного пам’ятника становить 170 752 грн.

Окремо в проєкті передбачено 4,2 млн грн на сталеву композицію «Вогонь — квітка», 3,19 млн грн — на гранітну композицію з написом «Героям Слава», 2,14 млн грн — на гранітну композицію «Дзвін» і 1,95 млн грн — на «Хрест». Ще 3,59 млн грн заклали на фасадну керамічну плитку з покриттям, що імітує золото. Її кошторисна ціна становить 10 655 грн/кв. м.

Розрахункова зарплата одного працівника за середнього розряду робіт 3,8 становить 45 846 грн. Для порівняння, середня зарплата у вакансіях будівельної галузі в Києві на порталі Work.ua становить 50 000 грн.

Підрядник отримав замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник.

Для участі в тендері претенденти мали надати акт огляду об’єкта, підписаний представниками замовника та учасника. В акті, поданому КП «Шляхбуд Інвест», від компанії підпис поставив директор Сергій Лимаренко, а від замовника — виконувач обов’язків директора Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування Олександр Красіко.

Як зазначає видання «Наші гроші», така вимога могла створювати ризики для конкуренції. Замовник заздалегідь дізнавався про намір потенційного учасника взяти участь у торгах, а без підписаного акта огляду подати пропозицію було неможливо. Теоретично це могло дозволити уникати зустрічей із потенційними конкурентами та перешкоджати їхній участі.

Ще один пункт договору передбачає, що генпідрядник погоджується на можливе відтермінування платежів на час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення.

На думку «Наших грошей», така умова могла відлякувати інших підрядників, оскільки виконання робіт власним коштом без чітких строків оплати створює фінансові ризики.

Із жовтня 2023 року виконувачем обов’язків директора Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування є Олександр Красіко. Уповноваженою особою з питань закупівель працює Олександр Бабенко.

Київське КП «Шляхбуд Інвест» належить Сергію Лимаренку з Черкащини. Він також одноосібно володіє ТОВ «СБК України», є співвласником ТОВ «МС Інжинірінг» разом із Сергієм Мельником і співзасновником ГО «Армклуб Барс».

Як повідомляє «КиївВлада», серед засновників останньої організації також є Павло Євстратенко, колишній головний спеціаліст КК «Київавтодор». Раніше Лимаренко володів ТОВ «КП Шляхбуд», яке нині належить Роману Антонюку з Волині.

У 2023 році «Шляхбуд Інвест» отримало від нинішнього замовника підряд на будівництво дороги від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту «Київ» вартістю 135,94 млн грн. За даними «КиївВлади», поліція розслідує справу щодо можливого розкрадання коштів під час цього будівництва через імовірне завищення вартості матеріалів і робіт.

У 2024 році наступний підряд на цій дорозі вартістю 1,47 млрд грн отримав консорціум «Мостадор Групп». На той момент «Шляхбуд Інвест» входило до його складу, однак у 2025 році вийшло з консорціуму.

Загалом із 2021 року КП «Шляхбуд Інвест» отримало підрядів на 1,50 млрд грн. Найбільше замовлень компанія одержала від нинішнього замовника.

Про це повідомляється в «Прозорро».

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