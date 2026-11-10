У Києві запрацював додатковий спосіб перевірити відключення світла

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Жителі столиці можуть дізнаватися про графіки відключень і наявність електроенергії за конкретною адресою через урядову гарячу лінію «СТРУМ» за номером 1549.

ДТЕК Київські електромережі розпочав співпрацю з гарячою лінією, щоб кияни мали ще один канал отримання інформації про електропостачання.

Також за цим номером можна отримати інформацію про дії у разі відсутності світла.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.



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