У Києві на початку листопада 2026 року на бойове чергування заступила лазерна установка «Блиск», призначена для боротьби з російськими ударними безпілотниками. Вона може виявляти повітряні цілі та пропалювати їх лазерним променем на відстані до одного кілометра. Водночас на момент підготовки репортажу BBC News система ще не мала підтверджених уражених цілей.

Журналісти розповіли, що система «Блиск» уже працює в Києві та має допомагати українській протиповітряній обороні боротися з російськими безпілотниками. Установка здатна самостійно виявляти повітряну ціль, наводитися на неї та спрямовувати лазерний промінь. За допомогою цього променя система нагріває корпус дрона, доки він не почне руйнуватися. Заявлена дальність роботи — до одного кілометра.

Розробники пояснили журналістам, що швидкість знищення залежить від типу безпілотника. Наприклад, для невеликого FPV-дрона лазеру потрібні лише частки секунди. Натомість російський «Шахед» має міцніший корпус із кількох шарів різних матеріалів, зокрема гуми. Тому його потрібно опромінювати протягом кількох секунд, щоб пропалити конструкцію.

Однак поки що говорити про підтверджену ефективність «Блиску» в бойових умовах зарано. На момент підготовки репортажу установка ще не мала зафіксованих уражених цілей. У компанії Carmine Sky, яка працює над такими системами, пояснили, що однією з причин могли стати погодні умови. Лазерна зброя залежить від видимості. Хмарність і туман послаблюють промінь та можуть знижувати ефективність установки. Тому навіть за наявності потрібної потужності погодні умови впливають на те, наскільки добре система може вражати цілі.

У Києві також розгорнули кулеметні турелі

Окрім лазерної установки, компанія Carmine Sky розгорнула в столиці мережу автоматизованих кулеметних турелей Sky Sentinel. За інформацією розробників, у Києві встановили 17 таких комплексів. Частину з них розмістили для захисту мостів через Дніпро. Турелі оснащені системами штучного інтелекту. Вони допомагають виявляти ворожі безпілотники та розраховувати траєкторію їхнього руху. Після цього оператори можуть дистанційно керувати установкою з командного пункту.

Для ураження повітряних цілей комплекси використовують великокаліберні кулемети Browning M2 калібру 12,7 мм. Водночас система не відкриває вогонь самостійно: для цього потрібні погодження Повітряного командування, яке координує роботу операторів, та оперативного чергового. За словами представника компанії, ефективна дальність ураження таких турелей становить близько двох кілометрів. Але за туману вона може скорочуватися приблизно до 500 метрів. Як і у випадку з лазерною установкою, погодні умови безпосередньо впливають на можливості системи.

У Carmine Sky стверджують, що за неповний 2026 рік турелі Sky Sentinel знищили десятки російських повітряних цілей. Серед них, за даними компанії, були реактивні безпілотники та окремі крилаті ракети. Таким чином, у Києві використовують одразу кілька технологій для боротьби з повітряними загрозами. Лазерна установка «Блиск» має стати ще одним засобом проти ударних дронів, а автоматизовані кулеметні турелі вже залучені до захисту столиці. Водночас реальні можливості лазерної системи ще мають підтвердити результати її бойового застосування. Про нову лазерну установку 20 листопада 2026 року повідомило BBC News.

Упродовж 13–20 листопада 2026 року на Київщині зареєстрували 75 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням законів та звичаїв війни. Через російські атаки загинули двоє мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано вісім об’єктів складської, логістичної та виробничої інфраструктури.

Унаслідок масованої російської атаки на столицю 20 листопада загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення. Наразі 16 постраждалих перебувають у стаціонарах лікарень.

ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.

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