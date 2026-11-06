У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

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У Києві вдень 6 листопада за командою «Укренерго» ввели екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Під час таких відключень погодинні графіки не діють. У компанії зазначили, що інформуватимуть споживачів про подальші зміни в електропостачанні через свій Telegram-канал.

До цього на Виноградарі кияни перекрили дорогу через тривалу відсутність світла.

Раніше Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

Центр Києва ввечері 5 листопада залишився майже без світла.

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