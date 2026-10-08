+15° Київ +12° Варшава +13° Вашингтон
$ 44.91 € 50.3 zł 11.47
$ 44.91 € 50.3 zł 11.47
+15° Київ +12° Варшава +13° Вашингтон
Головне Київ

У Києві запровадили екстрені відключення світла

UA NEWS 08 Жовтня 2026 09:48
У Києві запровадили екстрені відключення світла
0:00 / 0:00

Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.


«У Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних знеструмлень не діють», — сказано  повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, що 7 жовтня на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Частину водопровідних насосних станцій знеструмило, тому тиск у мережі довелося знизити.

Раніше Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток