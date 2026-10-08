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Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.



«У Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних знеструмлень не діють», — сказано повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, що 7 жовтня на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Частину водопровідних насосних станцій знеструмило, тому тиск у мережі довелося знизити.

Раніше Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

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