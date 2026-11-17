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Для забезпечення стабільного транспортного сполучення між правим та лівим берегами Києва з вечора 17 листопада запускають 16 додаткових рейсів кільцевої електрички Kyiv City Express.

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутами Почайна — Дарниця — Видубичі та у зворотному напрямку з усіма проміжними зупинками. Уже ввечері 17 листопада на лінію вийдуть перші 8 додаткових рейсів із правого берега на лівий: поїзд Д10 вирушить зі станції «Почайна» о 16:59, а Д09 зі станції «Видубичі» — о 17:00.

Крім того, у період із 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів на повному кільці, щодня курсуватимуть ще 16 додаткових поїздів — по 8 у ранкові та вечірні пікові години. У компанії зазначають, що це допоможе пасажирам швидше діставатися до станцій синьої («Почайна») та зеленої («Видубичі») гілок метрополітену в години пік.

Розклад додаткових рейсів на 17 – 20 листопада



➡️Почайна – Дарниця – Видубичі

Вечірні рейси (17 – 20 листопада)

Д10: Почайна 16:59 — Дарниця 17:26 – 17:34 — Видубичі 17:45

Д12: Почайна 17:59 — Дарниця 18:24 – 18:32 — Видубичі 18:44

Д14: Почайна 18:59 — Дарниця 19:24 – 19:34 — Видубичі 19:46

Д16: Почайна 19:59 — Дарниця 20:24 – 20:32 — Видубичі 20:42



Ранкові рейси (18 – 20 листопада)

Д02: Почайна 05:59 — Дарниця 06:24 – 06:32 — Видубичі 06:44

Д04: Почайна 06:59 — Дарниця 07:24 – 07:32 — Видубичі 07:44

Д06: Почайна 07:59 — Дарниця 08:24 – 08:32 — Видубичі 08:44

Д08: Почайна 08:59 — Дарниця 09:24 – 09:32 — Видубичі 09:44



➡️Видубичі – Дарниця – Почайна

Вечірні рейси (17 – 20 листопада)

Д09: Видубичі 17:00 — Дарниця 17:11 – 17:19 — Почайна 17:44

Д11: Видубичі 17:53 — Дарниця 18:04 – 18:17 — Почайна 18:44

Д13: Видубичі 18:55 — Дарниця 19:07 – 19:17 — Почайна 19:43

Д15: Видубичі 19:58 — Дарниця 20:10 – 20:18 — Почайна 20:45



Ранкові рейси (18 – 20 листопада)

Д01: Видубичі 05:52 — Дарниця 06:06 – 06:16 — Почайна 06:44

Д03: Видубичі 06:52 — Дарниця 07:06 – 07:16 — Почайна 07:44

Д05: Видубичі 07:52 — Дарниця 08:04 – 08:16 — Почайна 08:44

Д07: Видубичі 08:52 — Дарниця 09:04 – 09:17 — Почайна 09:44

Джерело: Kyiv City Express.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

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