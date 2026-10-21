У Києві запустили 85 нових інклюзивних автобусів

Київ отримав 85 нових сучасних автобусів. Усі вони вже працюють на міських маршрутах. З цієї нагоди він зустрівся з віцепрезидентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером. Банк допоміг профінансувати закупівлю транспорту в межах проєкту «Міський громадський транспорт України». «Зустрівся із віцепрезидентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером з нагоди завершення проєкту з постачання Києву 85 нових сучасних автобусів. Всі вони вже курсують на столичних маршрутах», — розповів Кличко.

Автобуси придбали в Туреччині. Закупівлю провели в межах фінансової угоди з ЄІБ, а загальна сума кредиту становила 18,5 млн євро. Транспорт надходив до столиці кількома партіями. Поставки тривали з вересня 2025 року до червня 2026 року. Тепер усі 85 автобусів уже перевозять пасажирів.

Чим обладнані нові автобуси

Новий транспорт пристосований для людей з інвалідністю та інших маломобільних пасажирів. Автобуси мають низьку підлогу, а також пандуси, які допомагають пасажирам на кріслах колісних заходити до салону. Довжина кожного автобуса становить 12 метрів. Усередині передбачили місця для сидіння та простір для пасажирів, які їдуть стоячи.

За даними, які навів Кличко, кожен автобус розрахований на 27 сидячих і 80 стоячих місць. Окрім цього, транспорт обладнали системами опалення та кондиціонування. Вони мають допомагати підтримувати комфортну температуру в салоні в різні пори року.

Серед іншого оснащення — інформаційні табло, система озвучення зупинок і камери відеоспостереження. Також в автобусах встановили енергоощадне LED-освітлення та тоноване скло. Завдяки такому обладнанню пасажирам буде простіше орієнтуватися під час поїздки, а людям з інвалідністю — користуватися громадським транспортом.

ЄІБ допоміг оновити автобусний парк столиці

Кличко подякував Європейському інвестиційному банку за фінансову підтримку та допомогу в оновленні рухомого складу комунального підприємства «Київпастранс». «Подякував ЄІБ за допомогу в оновленні рухомого складу КП «Київпастранс», — зазначив міський голова.

Постачання нових автобусів стало частиною програми оновлення громадського транспорту Києва. Тепер на міських маршрутах працюють усі 85 машин, придбаних у межах цього проєкту. Новий транспорт має зробити поїздки містом доступнішими для людей з інвалідністю та маломобільних пасажирів. Водночас системи опалення, кондиціонування й озвучення зупинок розраховані на щоденне використання автобусів у міських умовах. Про завершення постачання повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.