У Києві зареєстрували петицію про скасування комендантської години

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На сайті електронних петицій Київської міської ради зареєстрували звернення №14603 з вимогою скасувати комендантську годину на території столиці та області.

За словами автора ініціативи, нічні обмеження ускладнюють для громадян доступ до укриттів під час обстрілів, створюють проблеми з доїздом до вокзалів та змушують переплачувати за таксі.

Для розв'язання транспортного питання в петиції пропонують розширити мережу нічних автобусних маршрутів, відновити маршрут №137н через Дарницький міст та запустити нічні рейси електричок.

Джерело: петиція на сайті Київської міської ради.

У Вінницькій області скоротили тривалість комендантської години — вона триватиме з 01:00 до 05:00. Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

З 10 вересня у Києві та Київській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, тобто загалом чотири години замість п’яти. У столиці через це також на годину довше працюватиме громадський транспорт.

Із 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години, яка діятиме з 01:00 до 04:00 замість нинішнього режиму з 23:00 до 04:00. Таким чином, тривалість обмежень зменшиться з п'яти до трьох годин.

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