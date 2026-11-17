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Голосіївський районний суд Києва засудив 36-річного місцевого жителя до восьми років та одного місяця позбавлення волі за пограбування перехожого в умовах воєнного стану.

Інцидент стався наприкінці квітня у Голосіївському районі столиці. Нападник підійшов до 23-річного перехожого під приводом попросити цигарку, після чого раптово розпилив йому в обличчя сльозогінний газ із балончика. Зловмисник відтягнув потерпілого за будівлю магазину та, погрожуючи повторно застосувати спецзасіб, відібрав із його кишені три тисячі гривень і втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу та затримали підозрюваного, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотиків. Суд визнав фігуранта винним за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком, призначив остаточний термін ув’язнення.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва.

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