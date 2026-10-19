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У Києві затримали чоловіка, який підрізав знайомого в супермаркеті через гроші на пляшку

UA NEWS 19 Жовтня 2026 17:37
У Києві затримали чоловіка, який підрізав знайомого в супермаркеті через гроші на пляшку
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У Деснянському районі Києва поліцейські затримали 53-річного чоловіка, який у приміщенні супермаркету завдав 41-річному знайомому тяжкого поранення в живіт гострим металевим предметом. 

Конфлікт між чоловіками виник через відмову потерпілого надати гроші на алкоголь, після чого нападник намагався відібрати кошти та вчинив напад.

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Затримання відбулося протягом кількох годин після злочину. Слідчі Деснянської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва.

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