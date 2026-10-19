У Києві затримали чоловіка, який підрізав знайомого в супермаркеті через гроші на пляшку

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У Деснянському районі Києва поліцейські затримали 53-річного чоловіка, який у приміщенні супермаркету завдав 41-річному знайомому тяжкого поранення в живіт гострим металевим предметом.

Конфлікт між чоловіками виник через відмову потерпілого надати гроші на алкоголь, після чого нападник намагався відібрати кошти та вчинив напад.

Затримання відбулося протягом кількох годин після злочину. Слідчі Деснянської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва.

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