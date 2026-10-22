У Києві затримали молодика зі згортками психотропів

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У Дніпровському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у підготовці до збуту психотропних речовин.

Під час поверхневої перевірки в нього виявили згортки із забороненими речовинами.

Загалом слідчі вилучили 60 згортків: 53 — із кристалічною речовиною та ще 7 — із пігулками. За результатами експрес-дослідження, вони містили МДМА та метамфетамін.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Києва.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

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