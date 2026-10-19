У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики



Під час відпрацювання території Святошинського району оперативники територіального управління поліції помітили двох перехожих, які дивно себе поводили. Відтак, під час перевірки у місцевого мешканця виявили 10 згортків із білою порошкоподібною речовиною, а у його товариша – ще 92 згортки.

Наркоділери розподілили між собою обов’язки. Один з підозрюваних ховав наркотики у заздалегідь визначених місцях, інший – фотографував схованки та надсилав покупцям інформацію про їхнє розташування.

Під час спілкування з правоохоронцями спільники вказали місця де вже встигли зробити «закладки», звідти було вилучено ще 4 згортки. Загалом працівники поліції вилучили у юнаків 106 згортків з амфетаміном.