У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики
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У Києві повідомлено про підозру двом молодим чоловікам, які перетворили прогулянки районом на розповсюджування «закладок» із психотропами на незаконний заробіток.
Один з юнаків розкладав наркотики у схованках, а його спільник фотографував їх і надсилав покупцям координати. Поліцейські вилучили у підозрюваних 106 згортків з амфетаміном. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Під час відпрацювання території Святошинського району оперативники територіального управління поліції помітили двох перехожих, які дивно себе поводили. Відтак, під час перевірки у місцевого мешканця виявили 10 згортків із білою порошкоподібною речовиною, а у його товариша – ще 92 згортки.
Наркоділери розподілили між собою обов’язки. Один з підозрюваних ховав наркотики у заздалегідь визначених місцях, інший – фотографував схованки та надсилав покупцям інформацію про їхнє розташування.
Під час спілкування з правоохоронцями спільники вказали місця де вже встигли зробити «закладки», звідти було вилучено ще 4 згортки. Загалом працівники поліції вилучили у юнаків 106 згортків з амфетаміном.
Обох молодиків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучені речовини направили на експертне дослідження.
Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.
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