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У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі.

Фахівці ДСНС провели розбір пошкоджених конструкцій.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Джерело: ДСНС України.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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