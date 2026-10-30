У Києві завершується ремонт шляхопроводу біля метро Чернігівська

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У Києві капітальний ремонт шляхопроводу над Броварським проспектом біля станції метро «Чернігівська» перейшов до завершального етапу.

Підрядник уже виконав основні роботи з бетонування прогонової будови та розпочав укладання асфальтобетонного покриття.

Наразі дорожні бригади завершують асфальтування Броварського проспекту, підходів і з’їздів транспортної розв’язки. На лівому проїзді шляхопроводу вже облаштували нижній шар асфальтобетону, а на правому завершують гідроізоляцію залізобетонної плити.

Паралельно триває встановлення перильного та бар’єрного огородження, а також нанесення антикорозійного покриття на бетонні конструкції та балки. Найближчим часом планують розпочати монтаж опор зовнішнього освітлення.

Відкрити рух транспорту Броварським проспектом планують у листопаді, а автомобільний і трамвайний рух безпосередньо шляхопроводом — у грудні.

Після ремонту споруда матиме вісім смуг для автомобілів, дві трамвайні колії, тротуари та велодоріжки. Пішохідну інфраструктуру облаштують відповідно до сучасних вимог безбар’єрності.

Повністю завершити капітальний ремонт транспортної розв’язки біля станції метро «Чернігівська» планують у 2027 році.

Джерело: Autostrada (Facebook)

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