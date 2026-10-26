У Києві жінка маскувала наркотики в дитячих іграшках
У Києві затримали 39-річну жінку, яка ховала психотропні речовини в дитячих ігрових наборах і канцелярії, щоб відправляти їх покупцям поштою.
Під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли наркотики, психотропні речовини, обладнання для зважування та пакування, а також записи, що підтверджують незаконну діяльність.
Загалом вилучили понад 1 кг наркотичних засобів і психотропів. Також слідчі встановили місце, де жінка отримувала речовини для подальшого збуту в столиці.
Киянці повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини PVP з метою збуту. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.
Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників незаконної торгівлі.
Джерело: Київська міська прокуратура
Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.