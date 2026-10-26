У Києві жінка маскувала наркотики в дитячих іграшках

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У Києві затримали 39-річну жінку, яка ховала психотропні речовини в дитячих ігрових наборах і канцелярії, щоб відправляти їх покупцям поштою.

Під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли наркотики, психотропні речовини, обладнання для зважування та пакування, а також записи, що підтверджують незаконну діяльність.

Загалом вилучили понад 1 кг наркотичних засобів і психотропів. Також слідчі встановили місце, де жінка отримувала речовини для подальшого збуту в столиці.

Киянці повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини PVP з метою збуту. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників незаконної торгівлі.

Джерело: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.



Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

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