У Києві змінять маршрути автобусів і тролейбусів для сполучення між берегами

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У столиці реорганізують рух наземного громадського транспорту, щоб покращити сполучення між правим і лівим берегами на тлі пошкодження транспортної інфраструктури внаслідок російських атак.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Уздовж червоної лінії метро замість одного автобусного маршруту організують три:

№1-М — «Лісова» — «Палац спорту»;

№1-МА — «Лісова» — «Арсенальна» (у ранкові та вечірні години пік);

№1-МД — «Дарниця» — «Палац спорту».

Також запустять новий тролейбусний маршрут №48 від станції метро «Лісова» до залізничної станції «Куренівка» через метро «Почайна».

Уздовж зеленої лінії метро курсуватиме новий автобус №3-М між станціями «Осокорки» та «Видубичі».

У КМДА також нагадали, що під час повітряних тривог автобуси №110, №111 і №112 їздять через Північний міст, а маршрути №22-ТЛ, №22-ТД та №91-Т — через Дарницький міст.

Джерело: КМДА у Telegram

30 жовтня, у Києві автомобільний рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий так і не відновили, попри попередні обіцянки. У вечірню годину пік містяни змушені переходити переправу пішки або шукати електросамокати. Дорога через міст може займати до півтори години.

У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.

Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

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