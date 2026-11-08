У Києві змінять рух транспорту на трьох мостах із 9 листопада

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У столиці запроваджують резервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

На мосту Патона запровадять реверсивний рух. З 07:00 до 10:00 три смуги з п’яти працюватимуть у напрямку правого берега, а з 16:00 до 20:00 — у напрямку лівого.

На Північному мосту вантажівки скеровуватимуть в об’їзд через Подільський мостовий перехід. Також відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а в зворотному напрямку зможуть їхати легкові автомобілі та громадський транспорт.

На Південному мосту вантажівки з лівого берега на правий направлятимуть через Дарницький міст. Для легкових авто та громадського транспорту обмежень не передбачено.

На дорогах збільшать кількість патрулів, які регулюватимуть рух і допомагатимуть водіям. Детальні схеми проїзду обіцяють оприлюднити додатково.

Джерело: Іван Вигівський

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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