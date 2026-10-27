У Києві змінили рух метро на зеленій гілці

У Києві тимчасово обмежили рух поїздів на зеленій лінії метро. Наразі поїзди курсують між станціями «Сирець» і «Видубичі», а рух на ділянці між «Славутичем» і «Червоним хутором» призупинили. Червона та синя лінії продовжують працювати, але під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної гілки зупинятимуть.

Київський метрополітен повідомив про зміни в роботі трьох ліній. Найбільші обмеження стосуються зеленої гілки, де поїзди тимчасово не курсують на всій протяжності маршруту. Зараз рух на зеленій лінії організували між станціями «Сирець» і «Видубичі». Ділянка від «Славутича» до «Червоного хутора» тимчасово не працює. Пасажирам, які планували їхати до цих станцій, варто врахувати обмеження під час планування маршруту.

У вечірній час пік інтервал між поїздами на зеленій гілці становитиме 4 хвилини 30 секунд. Про відновлення руху в звичайному режимі в метрополітені обіцяють повідомити додатково.

Що відбувається на червоній і синій лініях

На червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Усі станції відкриті на вхід для пасажирів. Водночас є важливе обмеження: якщо оголосять повітряну тривогу, рух поїздів наземною ділянкою червоної лінії призупинять. Пасажирам варто враховувати це під час поїздок і стежити за повідомленнями метрополітену.

Синя гілка працює у звичайному режимі. Зміни в русі на цій лінії не повідомлялися.

Коли відновлять звичайний рух

Наразі точного часу відновлення руху на зеленій лінії не оголосили. У Київському метрополітені зазначили, що додатково поінформують пасажирів, коли поїзди знову курсуватимуть у звичайному режимі.

Перед поїздкою пасажирам варто перевіряти актуальні повідомлення метрополітену, особливо якщо маршрут проходить через станції «Славутич» або «Червоний хутір». Це допоможе заздалегідь спланувати дорогу та уникнути зайвих затримок. Про це повідомляє КМДА.

Уранці 27 жовтня після російського балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. Затори утворилися на лівому та правому берегах столиці, Південний міст перекритий, а метро курсує не на всіх ділянках.

Після нічної балістичної атаки на Київ рух Південним мостом перекрили, тому для транспорту організували альтернативні маршрути. Водіям легкових автомобілів і вантажівок запропонували окремі схеми об’їзду.

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