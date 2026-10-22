У Києві змінили схему руху поїздів червоною лінією метро через повітряну тривогу

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У столиці через тривалу повітряну тривогу та скупчення людей на станціях тимчасово змінено схему руху поїздів червоною лінією метрополітену. Про це повідомляє Главком із посиланням на КП «Київський метрополітен».

Рух поїздів у напрямку центру організовано від станції «Академмістечко» до «Хрещатика», а у зворотному напрямку — від «Арсенальної» до «Академмістечка». Зміни запровадили для забезпечення безпеки пасажирів, оскільки підземні станції активно використовуються як укриття під час загрози.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси Kyiv City Express, які сполучатимуть лівий і правий береги Києва. Таке рішення ухвалили через ускладнення руху Південним мостом.

У п’ятницю, 23 жовтня, на станції метро «Чернігівська» в Києві відновить роботу вестибюль № 1. Пасажири зможуть скористатися виходом у напрямку станції «Дарниця».

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