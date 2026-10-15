У Києві знову пропадає вода та світло після російської атаки

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Після чергової атаки російських терористів Києва увечері 15 жовтня у місті почала знову зникати вода. Також почалися аварійні відключення електрики у Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Шевченківському районах.





Також повідомляється, що у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва знизився тиск води через пошкодження енергооб’єктів у Київській області.

Про це повідомив міський голова Кличко. Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва уламки російського безпілотника впали на подвір’я приватної садиби. Після цього в будинку загорівся перший поверх.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі, які виникли у Святошинському районі столиці внаслідок чергової російської атаки вдень 15 жовтня 2026 року.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

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