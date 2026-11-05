У Києві знову пропала вода

0:00 / 0:00

Вдень 5 листопада кияни знову почали скаржитися на відсутність водопостачання. Вода почала зникати у помешканнях після 12.15.

Вода почала зникати після того, як у Києві було введено екстрені відключення світла. Світла також немає в більшості столиці.

Про перебої з водопостачанням повідомляють із Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Шевченківського, Голосіївського, Святошинського, Соломʼянського та Печерського районів.

На момент виходу публікації офіційного коментаря від влади не було.

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

4 листопада у Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах уже стабілізували, а всі насосні станції міста повернулися до звичайного режиму роботи.

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

Читай нас у