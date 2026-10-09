У Києві зранку 9 жовтня частково зупинився громадський транспорт

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У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.

Про це повідомляє «Київпастранс».

За даними відомства, наразі рух громадського транспорту призупинений у трьох районах.

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах», — йдеться у повідомленні.

Також у «Київпастранс» додали, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.

Раніше Київводоканал відновив приймання стоків після знеструмлення.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

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