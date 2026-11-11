У Києві зранку утворилися великі затори, рух ускладнює сильний дощ

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Уранці середи, 11 листопада, на дорогах Києва виникли значні затори, зокрема на маршрутах у напрямку лівого берега столиці. Ситуацію на дорогах ускладнює сильний дощ, через який також сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Містянам радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки в дорозі.

«У Києві утворились сильні затори в напрямку правого берега», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, ускладнений рух на проспектах Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Миколи Бажана — на під’їзді до Південного мосту. Також автомобілісти стикаються із затримками на вулиці Петра Радзіня в напрямку Дарницького мосту.

На дорожню ситуацію впливає не лише інтенсивний трафік, а й ранковий дощ, через який у столиці сталося кілька ДТП.

Нагадаємо, у Києві ухвалили рішення запровадити реверсивний рух зі світлофорним регулюванням на мосту Патона.

Водночас на шляхопроводі постійно залишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку, щоб забезпечити проїзд автомобілів як на правий, так і на лівий берег столиці.

Про це повідомили в соціальних мережах.

До цього у Києві другий день поспіль зберігалися серйозні транспортні проблеми. На Північному мосту в напрямку Почайни залишили лише одну смугу для руху, через що утворилися масштабні затори. Автомобілі майже не просуваються, а пасажири громадського транспорту змушені долати частину маршруту пішки.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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