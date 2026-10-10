У Києві зросла кількість постраждалих через удар РФ по ресторану

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Унаслідок російського удару по будівлі ресторану в Оболонському районі Києва постраждали семеро людей. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, однак згодом кількість потерпілих зросла. П’ятьох людей госпіталізували, троє з них перебувають у тяжкому стані. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

Після влучання в будівлі ресторану спалахнула пожежа, яку почали гасити рятувальники. Крім того, в Оболонському районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Джерело: Віталій Кличко

Унаслідок російського удару по човновій станції в Оболонському районі Києва постраждали щонайменше п’ятеро людей. Пошкоджені човни, яхта, автомобілі та господарські споруди.

Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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