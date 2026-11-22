У Києво-Печерській лаврі під час акції за деколонізацію виник конфлікт між активістами та прихильниками УПЦ. Протестувальники вимагають перейменувати храм, присвячений Сергію Радонезькому — московському церковному діячеві XIV століття. На місці працює поліція, яка контролює ситуацію та не пропускає учасників акції до храму.

У неділю, 22 листопада, на території Києво-Печерської лаври відбулася акція за деколонізацію. Під час неї між активістами та прихильниками Української православної церкви виник конфлікт, який переріс у сутички. Причиною протесту став храм на честь Сергія Радонезького. Активісти вважають, що його назву потрібно змінити в межах деколонізації, адже Сергій Радонезький був московським церковним діячем XIV століття.

Приміщення храму раніше було водонапірною вежею. Згодом історичну споруду на території Лаври переобладнали під релігійну будівлю. Активісти ставлять під сумнів законність таких робіт, оскільки йдеться про пам’ятку культурної спадщини. На місці зібралися як учасники акції, так і віряни УПЦ. Представники церкви виступають проти вимог активістів. Через це між сторонами виникла напруга, а згодом почалися сутички.

Поліція контролює ситуацію

До місця події прибула поліція. Правоохоронці стежать за перебігом акції та намагаються не допустити подальшого загострення конфлікту. Також вони перекрили протестувальникам вхід до храму. Наразі акція триває під контролем правоохоронців. Інформації про затриманих або постраждалих у повідомленні Kyiv24 немає.

Учасники протесту наполягають на деколонізації храму та перегляді його назви. Прихильники УПЦ, зі свого боку, не підтримують цю вимогу. Ситуація на території Лаври залишається напруженою.

Північний апеляційний господарський суд остаточно відмовив монастирю Української православної церкви Московського патріархату у відновленні права користуватися двома храмами на території Верхньої Києво-Печерської лаври. Йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву разом із Трапезною палатою.

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