У Київраді планують знову вимагати відставки голови земельної комісії Михайла Терентьєва

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Під час пленарного засідання Київської міської ради депутати знову ініціюватимуть відсторонення від посади голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Причиною називають дискредитацію посадовця через корупційну справу «Чисте місто», яку розслідують уже близько півтора року.

За його словами, він разом із депутаткою Вікторією Пташник знову спробує домогтися ухвалення рішення про відставку очільника земельної комісії.

«Можливо, сьогодні нарешті у Київради буде воля зняти голову Земельної комісії, який дискредитував себе ще півтора роки тому в «Чистому місті» – за хабарі за відведення землі. Ми з Вікторією Пташник знову будемо ініціювати прийняти наше відповідне рішення», – зазначив Білоцерковець.

Депутат наголосив, що для ухвалення такого рішення необхідно «відмовитися від земельної корупції імені Комарницького». Він також висловив сподівання, що ініціативу підтримають міський голова Віталій Кличко та фракція «УДАР».

Сам Білоцерковець не назвав прізвища посадовця, відставки якого вимагатиме. Водночас на офіційному сайті Київради головою постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин зазначений Михайло Терентьєв.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про масштабну операцію «Чисте місто». У її межах правоохоронці викрили злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міській раді.

Тоді відбулася низка обшуків і затримали кількох імовірних учасників угруповання. Серед них — заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв та депутатка Київради від «Батьківщини» Олена Марченко.

13 березня Віталій Кличко повідомив, що Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр». Крім того, фракція партії «УДАР» вирішила відкликати його зі свого складу депутатів Київради.

На сьогоднішнє пленарне засідання Київської міської ради винесли понад 400 питань. Значна частина порядку денного стосується земельних відносин і містобудування.

Серед інших питань, які розглядатимуть депутати, — реєстрація тварин, організація ярмарків та формування наглядової ради КП «Київтеплоенерго».

Про це повідомляє депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, на тлі гучних скандалів голова Національного банку України Андрій Пишний втратив підтримку з боку Офісу президента, і там вже вирішили його позбутися. Про це розповіли джерела Ua.News в Офісі президента. За наявною інформацією, у Зеленського невдоволені політикою НБУ зі стрімким падінням гривні та підозрюють, що Пишний може й не повернутися в Україну з чергової закордонної конференції. А це загрожує владі новим репутаційним скандалом.

Нагадаємо, про відставку Пишного востаннє ходили чутки 21 жовтня, коли НАБУ провело обшуки у приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. Обшуки були пов’язані зі зловживанням активами «Карпатнафтохіму» та націоналізованим Сенс Банком, через який корупціонери «вибілювали» накрадений кеш. Зокрема, фігуранти спецоперації «Форест Гамп» організували легалізацію 150 млн грн. А потім ці гроші внесли як заставу за ексміністра Германа Галущенка, арештованого в межах операції «Мідас».

UA.News нагадує шлейф політичних та корупційних скандалів, який тягнеться за Андрієм Пишним: від «Міндічгейту» до необґрунтованих багатомільйонних штрафів для провідних небанківських компаній.

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що не планує залишати посаду та не подавав заяви про відставку на тлі повідомлень про спроби окремих нардепів винести питання його звільнення на розгляд Верховної Ради.

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