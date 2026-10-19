У КМДА оцінили терміни запуску метро Чернігівська після обстрілу

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Роботу станції метро «Чернігівська» в Києві зупинили на невизначений термін через значні руйнування інфраструктури, яких вона зазнала внаслідок російської атаки. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова, найбільше постраждали залізничні колії.

На місці події працюють фахівці, які оцінюють обсяги пошкоджень для визначення термінів відновлення. У КМВА підкреслили, що необхідне обладнання та запасні частини є в наявності, тому ремонтні роботи обіцяють провести максимально швидко, однак орієнтовну дату відновлення руху поки не називають.

Джерело: РБК-Україна.

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