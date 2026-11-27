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Маленькі левенята, яких залишили біля ветеринарної клініки в Києві, добре почуваються та перебувають під опікою Центру порятунку диких тварин. У мережі показали нові кадри з тваринами.

Наразі за левенятами доглядають фахівці Центру порятунку диких тварин. Тварини почуваються добре та поступово набираються сил.

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Орієнтовно через пів року левенята будуть готові до переїзду. До цього часу вони залишатимуться під наглядом працівників центру.

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Невідомі привезли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят і залишили їх там від імені Центру порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center). Про тварин у Центрі дізналися за два дні, коли ветеринарка зателефонувала запитати, коли левенят заберуть.

Раніше суд виніс вирок власнику левиць, які втекли з вольєру і бігали по Хмельницькому. Голову громадської організації «ЗОО Захист» Сергія Пальохіна суд визнав винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак суд замінив це покарання на один рік іспитового терміну.

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