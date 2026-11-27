У мережі з’явилося відео з левенятами, яких підкинули до ветклініки в Києві
Маленькі левенята, яких залишили біля ветеринарної клініки в Києві, добре почуваються та перебувають під опікою Центру порятунку диких тварин. У мережі показали нові кадри з тваринами.
Наразі за левенятами доглядають фахівці Центру порятунку диких тварин. Тварини почуваються добре та поступово набираються сил.
Орієнтовно через пів року левенята будуть готові до переїзду. До цього часу вони залишатимуться під наглядом працівників центру.
Невідомі привезли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят і залишили їх там від імені Центру порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center). Про тварин у Центрі дізналися за два дні, коли ветеринарка зателефонувала запитати, коли левенят заберуть.
Раніше суд виніс вирок власнику левиць, які втекли з вольєру і бігали по Хмельницькому. Голову громадської організації «ЗОО Захист» Сергія Пальохіна суд визнав винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак суд замінив це покарання на один рік іспитового терміну.