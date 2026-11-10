У метро Києва повідомили про ситуацію з відновленням руху поїздів через Південний міст

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Рух поїздів «зеленою» лінією київського метрополітену через Південний міст залишається тимчасово призупиненим через пошкодження інфраструктури, завдані під час масованого обстрілу столиці в ніч на 27 жовтня. Про це у коментарі повідомили представники гарячої лінії КП «Київський метрополітен».

Наразі точні терміни відновлення повноцінного сполучення між станціями «Видубичі» та «Осокорки» не оголошують, однак обіцяють додатково поінформувати пасажирів про повернення до звичного графіка.

На період відновлювальних робіт поїзди Сирецько-Печерської лінії курсують двома окремими ділянками: від станції «Сирець» до станції «Видубичі» та від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір». Підземні станції підземки продовжують цілодобову роботу в режимі укриття під час повітряних тривог.

Джерело: КП «Київський метрополітен».

Російські війська під час атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

У Києві на Південному мосту від 6 листопада відкрили додаткову смугу руху для транспорту, що прямує з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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