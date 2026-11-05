У п’яти районах Києва виникли перебої з водопостачанням через обстріли Росії

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У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням.

У п’яти районах столиці тимчасово відсутня вода або знижений тиск у водопровідній мережі.

Проблеми зафіксували в таких районах:

Дніпровському;

Дарницькому;

Шевченківському;

Голосіївському;

Печерському.

Причиною перебоїв стали масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру столиці. Через знеструмлення припинили роботу ключові водопровідні об’єкти «Київводоканалу».

Наразі фахівці «Київводоканалу» разом з енергетиками працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

Їхнє завдання — якнайшвидше відновити стабільне водопостачання та необхідний тиск води в міській мережі.

Нагадаємо, вдень 5 листопада кияни знову почали скаржитися на відсутність водопостачання. Вода почала зникати у помешканнях після 12.15.

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

4 листопада у Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах уже стабілізували, а всі насосні станції міста повернулися до звичайного режиму роботи.

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

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