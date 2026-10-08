У поліції спростували інформацію про затримання ще двох учасників акцій на Теремках

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У київській поліції спростували інформацію про нібито затримання двох учасників акцій на Теремках.

"Поширена в медіа інформація про затримання інших учасників акції (окрім Любомира Дмитришина - ред.), яка відбулась 27 вересня на столичних Теремках, не відповідає дійсності", - заявили правоохоронці.

У поліції наголосили, що у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України, слідчі затримали лише одного учасника подій 27 вересня. Йому було повідомлено про підозру. У середу Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

‎Раніше активіст Дмитро Перов повідомив у Фейсбуці про нібито затримання учасників акції протесту на Теремках Єгора Данилюка та представника ГО "Гарнізон" Михайла Денисенка. Згодом рух "Гарнізон" повідомив, що Денисенка звільнено. ‎Як повідомлялося, Голосіївський райсуд Київ обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 грудня для ветерана Любомира Дмитришина, який був учасником акції проти вирубування дерев на Теремках, де прокладають теплотрасу. За даними ЗМІ, 27 вересня на Теремках продовжилися протести проти вирубки дерев. На місці були присутні також жителі Теремків, хто вважає будівництво теплотраси пріоритетним, а також поліція та представники КМДА. Протестувальники намагалися потрапити за паркан, сталися сутички з правоохоронцями. У поліції заявили, що окремі учасники акції "почали провокувати конфлікти" з працівниками поліції та іншими учасниками заходу, а також порушувати громадський порядок. Під час сутичок вони, за даними поліції, використовували піротехнічні засоби, штовхали правоохоронців і застосовували до них фізичну силу. Унаслідок цього травми дістала поліцейська. Джерело: Укрінформ. Нагадаємо, 6 жовтня правоохоронці затримали 24-річного уродженця Луцька, який, за їхніми даними, організував і координував дії учасників під час конфлікту з поліцією. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, пов’язане з опором представникові влади, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Ідеться про 24-річного ветерана Любомира Дмитришина. Муніципальна охорона Києва поскаржилася на тиск через розгін протесту на Теремках.

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