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У Солом’янському районі Києва згоріли два автобуси

UA NEWS 28 Жовтня 2026 14:14
У Солом’янському районі Києва згоріли два автобуси
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Уранці 28 жовтня в Солом’янському районі Києва сталася пожежа на паркувальному майданчику, де загорілися два автобуси. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.

 

Повідомлення про загоряння на вулиці Миколи Василенка надійшло до рятувальників о 09:29.

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Вогнеборці прибули на місце події та ліквідували пожежу о 10:09. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів.

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За інформацією ДСНС, унаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.

Нагадаємо, увечері 27 жовтня лівобережжя Києва охопив транспортний колапс.

До цього у Києві частково відновили рух поїздів на зеленій лінії метро.

Після атаки балістичними ракетами в ніч на 27 жовтня у Києві пошкоджено Південний міст

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