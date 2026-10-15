У Святошинському районі Києва ліквідували пожежі після російської атаки
Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі, які виникли у Святошинському районі столиці внаслідок чергової російської атаки вдень 15 жовтня 2026 року.
За даними ДСНС, вогонь охопив трав'яний настил на відкритій території приватної садиби, а також одноповерхову нежитлову будівлю за іншою адресою. Рятувальники оперативно загасили обидва осередки загоряння.
Інформація про жертв чи постраждалих унаслідок інциденту не надходила.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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