У Святошинському районі затримали чоловіка з тротиловою шашкою в кишені

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У Святошинському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який ходив вулицями з тротиловою шашкою в кишені. За його словами, вибухонебезпечний предмет він знайшов у лісосмузі, після чого носив його із собою, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих.

Інцидент стався на вулиці Рубежівській. Під час відпрацювання території дільничні офіцери зупинили чоловіка для перевірки та виявили в його кишені вибухонебезпечний предмет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Фахівці вилучили небезпечний предмет, а слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зазначимо, що 38-річний киянин раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабежі та наркозлочини.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція наголошує: у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета не торкайтеся його та не переміщуйте. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку поліцію за номером 102 або 112. Про це повідомляє Поліція Києва. Відео: У Києві вилучили 90-кілограмову бойову частину російського дрона. Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі. У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій. Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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