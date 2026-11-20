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У Вишневому та Софіївській Борщагівці 20 листопада припинили централізоване водопостачання через аварійну ситуацію на об’єктах «Київводоканалу».

Причиною стали проблеми з роботою каналізаційних насосних станцій, які приймають стічні води з прилеглих населених пунктів.

Через знеструмлення або пошкодження обладнання перекачування стоків ускладнилося. Щоб не допустити перевантаження каналізаційної системи, надходження нових обсягів стічних вод обмежили.

За тривалої зупинки насосних станцій колектори можуть переповнитися. Це створює ризик локальних підтоплень, зокрема підвалів і приміщень на нижніх поверхах будинків. Водночас станом на 20 листопада повідомлень про масове переповнення колекторів чи вихід нечистот на вулиці немає.

Проблеми виникли на тлі масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 листопада. У «Київводоканалі» повідомили про пошкодження об’єктів підприємства та перебої з водопостачанням у кількох районах столиці.

Мешканцям рекомендують максимально обмежити використання каналізації, зокрема відкласти прання та інші побутові потреби, що створюють значні обсяги стоків. Водопостачання планують відновити після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

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