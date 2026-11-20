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Онлайн-медіа UA.NEWS звернулося до Міністерства охорони здоров’я України з проханням перевірити діяльність клініки естетичної медицини «Tryfonova M.D.», а також двох суб’єктів господарювання, які працюють під цим брендом. Причиною стали матеріали кримінального провадження щодо можливого незаконного виробництва та збуту фальсифікованих препаратів «Biopatid» із діючою речовиною тирзепатид.

У редакції вважають, що наведені в судових документах обставини можуть свідчити не лише про можливий незаконний обіг лікарських засобів, а й про порушення ліцензійних умов провадження медичної практики та потенційні ризики для здоров’я пацієнтів.

Про це йдеться у зверненні UA.NEWS до МОЗ України.

Що відомо про кримінальне провадження щодо Biopatid

Як зазначає редакція, у провадженні Служби безпеки України та Дніпропетровської обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 42026040000000008 від 5 січня 2026 року.

У його межах розслідують обставини можливого незаконного виробництва, зберігання, перевезення, пересилання та збуту фальсифікованих лікарських засобів. Зокрема, йдеться про препарати під торговельною назвою «Biopatid», які містять діючу речовину тирзепатид.

Обставини справи, за інформацією UA.NEWS, відображені в ухвалі Центрального районного суду міста Дніпра від 14 вересня 2026 року у справі № 203/9409/26, а також у матеріалах повідомлення про підозру.

За версією слідства, клініка естетичної медицини «Tryfonova M.D.», розташована на вулиці Набережно-Рибальській, 5 у Києві, могла використовуватися для зберігання, демонстрації, застосування та збуту препаратів «Biopatid».

У матеріалах кримінального провадження також ідеться про ймовірну участь Марії Трифонової у популяризації та просуванні цієї продукції. За версією слідства, для цього могли використовувати її професійний статус, авторитет лікаря та репутацію клініки.

Зокрема, серед обставин, викладених у матеріалах повідомлення про підозру, зазначаються:

використання приміщень клініки для зберігання, демонстрації, застосування та збуту препаратів «Biopatid»;

проведення навчальних курсів, лекцій, тренінгів і майстер-класів щодо способів застосування цих препаратів;

надання рекомендацій щодо їх використання та практична демонстрація відповідних процедур;

видача учасникам навчальних заходів сертифікатів;

просування препаратів через соціальні мережі та використання професійного авторитету лікаря для формування довіри до продукції.

Крім того, у матеріалах провадження фігурує конкретний епізод ймовірного збуту препарату «Biopatid 60 mg/2 ml» 14 березня 2026 року безпосередньо у приміщенні клініки в Києві.

Детальніше про перебіг розслідування та позицію прокурора UA.NEWS розповідало в окремому інтерв’ю щодо справи «Biopatid».

Чому редакція просить перевірити клініку

Окрему увагу у зверненні UA.NEWS приділяє безпеці препаратів, які фігурують у кримінальному провадженні.

За інформацією, наведеною в документах, розпорядженням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16 січня 2026 року № 20-001.3/002.0/17-26 було заборонено реалізацію, зберігання та застосування препаратів «Biopatid».

Також у судовій ухвалі від 14 вересня 2026 року наведено відомості Держлікслужби щодо віднесення засобів із діючою речовиною тирзепатид до лікарських засобів.

На думку редакції, ці обставини потребують окремої оцінки з боку МОЗ, адже можливе використання препаратів, обіг яких заборонений уповноваженим державним органом, може становити загрозу для пацієнтів.

У зверненні наголошують на кількох потенційних ризиках:

можливому застосуванні в медичній практиці препаратів, реалізація, зберігання та використання яких заборонені;

наданні пацієнтам рекомендацій щодо засобів із непідтвердженим походженням, якістю та безпечністю;

можливих порушеннях правил призначення лікарських засобів;

неналежному інформуванні пацієнтів, веденні медичної документації та забезпеченні безпеки медичної допомоги.

У редакції зауважують, що використання статусу лікаря та репутації ліцензованої клініки могло формувати у пацієнтів переконання, що відповідні препарати є законними, якісними та безпечними.

Яких саме ліцензіатів просять перевірити

У зверненні до МОЗ редакція просить звернути увагу не лише на ТОВ «ТРИФОНОВА МД», а й на ФОП Марію Трифонову.

Йдеться про двох суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження медичної практики:

Фізична особа — підприємець Трифонова Марія Вікторівна. Ліцензію видано відповідно до наказу МОЗ № 1077 від 16 травня 2019 року. ТОВ «ТРИФОНОВА МД» (код ЄДРПОУ 43768871). Ліцензію видано відповідно до наказу МОЗ № 2673 від 18 листопада 2020 року.

Редакція просить міністерство встановити, який саме ліцензіат здійснював медичну практику у приміщенні клініки на вулиці Набережно-Рибальській, 5.

Також пропонують з’ясувати, чи здійснювала ФОП Марія Трифонова особисту медичну практику, консультувала пацієнтів або брала участь в іншій професійній діяльності, пов’язаній із застосуванням препаратів «Biopatid».

Серед інших питань, які UA.NEWS просить перевірити:

чи призначали, застосовували, зберігали, демонстрували або розповсюджували препарати «Biopatid» у приміщеннях клініки;

чи були до цієї діяльності залучені інші медичні працівники;

чи дотримувалися вони вимог законодавства у сфері охорони здоров’я;

чи відповідає діяльність обох ліцензіатів Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики.

Ці умови затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 285 від 2 березня 2016 року.

На якій підставі МОЗ може провести перевірку

У своєму зверненні редакція посилається на частину третю статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Ця норма передбачає можливість проведення позапланового заходу державного нагляду за наявності документально підтвердженої загрози життю чи здоров’ю людей, безпосередньо пов’язаної з діяльністю ліцензіата.

Також UA.NEWS посилається на статтю 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанову Кабінету Міністрів України № 303 від 13 березня 2022 року, яка встановлює особливості здійснення державного нагляду під час воєнного стану.

У редакції зазначають, що раніше МОЗ у відповіді на журналістський запит Крістіни Ломенко повідомляло про відсутність самостійної законної підстави для проведення перевірки лише за ініціативою журналіста.

Однак нинішнє звернення, як наголошують в UA.NEWS, ґрунтується не просто на журналістському запиті, а на конкретних матеріалах кримінального провадження, судовій ухвалі та інформації про заборону обігу відповідних препаратів.

Водночас редакція визнає, що саме відкриття кримінального провадження не є доказом порушення ліцензійних умов. Проте, на її переконання, наведені факти потребують самостійної перевірки з боку органу ліцензування.

Чого UA.NEWS вимагає від Міністерства охорони здоров’я

У зверненні редакція просить МОЗ розглянути наведені обставини як інформацію про можливу документально підтверджену загрозу життю та здоров’ю людей.

Зокрема, міністерство просять встановити, чи є законні підстави для позапланових перевірок ФОП Марії Трифонової та ТОВ «ТРИФОНОВА МД», а за наявності таких підстав — ухвалити рішення про їх проведення з дотриманням вимог законодавства.

Під час перевірок пропонують оцінити дотримання ліцензіатами вимог щодо безпечності медичної допомоги, застосування лікарських засобів, ведення медичної документації, інформування пацієнтів та організації медичної практики.

Якщо порушення підтвердяться, редакція просить МОЗ вжити передбачених законом заходів реагування. За потреби міністерство також пропонують звернутися до Держлікслужби та органів досудового розслідування для отримання додаткових документів і відомостей.

Окремо UA.NEWS просить повідомити редакцію про результати розгляду звернення та ухвалене рішення. Якщо МОЗ відмовить у проведенні перевірок, журналісти просять надати мотивоване пояснення із зазначенням правових підстав такої відмови.

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