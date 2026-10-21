Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області

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Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

Зазначається, що з огляду на зміну тактики російських атак — тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет — компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 в інших регіонах України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» встановила 434 первинні (мобільні) укриття.

Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де немає інших об’єктів фонду захисних споруд «Укрзалізниці».

Зауважується, що такі модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час атак із застосуванням БпЛА, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя.

Встановлення первинних (мобільних) укриттів є частиною Плану стійкості «Укрзалізниці». Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак.

Джерело: Укрзалізниця

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