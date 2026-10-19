Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю НКРЕКП у Києві

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Під час нічної балістичної атаки на столицю в ніч проти 19 жовтня російські війська пошкодили будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Удар призвів до вибиття вікон та пошкоджень усередині й зовні приміщень, проте руйнування не є критичними.

Ніхто з працівників державного регулятора внаслідок обстрілу не постраждав. Наразі НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та безперебійно виконує всі покладені на неї функції щодо нагляду за енергетичним сектором і ринком комунальних послуг.

Джерело: НКРЕКП.

Торговельний центр Cosmo Multimall у Києві зазнав масштабних руйнувань унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня. На оприлюднених кадрах об’єкт виглядає зруйнованим.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро.

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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