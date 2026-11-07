Уряд організовує інженерний захист 9 об’єктів критичної інфраструктури Київводоканалу

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило 7 листопада, що організовує інженерний захист 9 об’єктів критичної інфраструктури «Київводоканалу».

На 7 об’єктах роботи вже розпочалися. На двох інших стартують найближчим часом. Загалом до робіт на дев’яти об’єктах буде залучено щонайменше сім досвідчених підрядних компаній. На думку урядовців, це дозволить забезпечити необхідні темпи, якість робіт та конкуренцію між підрядниками.

«Ще два місяці тому, розуміючи, що може виникнути потреба в захисті цих об’єктів, ми опитували підрядні організації щодо їхньої готовності розпочати роботи на об’єктах «Київводоканалу». Тоді група компаній «Автострада» відмовилася», — сказано в офіційному повідомлення.

Перед цим директор компанії «Автострада» звинуватив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в усуненні його, як підрядника, від виконання зазначених робіт.

«В жовтні 2026 року Autostrada отримала від очільника Агентства відновлення термінову задачу — приступити до реалізації захисту об'єктів Київводоканалу. Але вже 04 листопада 2026 року від замовника будівництва були отримані наступні інструкції - за усною вказівкою першої заступниці Голови Агентства відновлення Інни Внукової Автострада має зупинити реалізацію зазначених об'єктів», — написав Максим Шкіль.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України наполягає, що інформація про залучення запорізьких компаній до робіт на об’єктах «Київводоканалу» не відповідає дійсності.

«Зауважу, що сьогодні Агентство має контракти із сотнями підрядних організацій по всій Україні. І лише від однієї компанії - «Автостради» - чуємо нарікання щодо розподілу робіт. При цьому вимоги до всіх підрядників однакові», — сказано в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво «Київводоканалу» можуть змінити, якщо підприємство не прискорить роботу в умовах проблем з енергопостачанням у столиці. За його словами, комунальні служби мають діяти оперативніше, адже Київ переживає складний період через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

6 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо готовності столиці до опалювального сезону та можливих проблем з електро- і водопостачанням.

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