0:00 / 0:00

У Києві станом на ранок 18 листопада зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчі показники забруднення зафіксували в Дарницькому районі, тоді як дещо вищі значення – в Оболонському та Подільському.

Дані різних сервісів моніторингу можуть дещо відрізнятися, оскільки вони використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації.

Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні дані.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в режимі реального часу.

Станом на 07:00 18 листопада 2026 року загальний показник якості повітря в Києві відповідав доброму рівню.

За даними моніторингу:

Дарницький район – 23 AQI: найнижчий показник забруднення серед зазначених районів;

Оболонський район – 46 AQI: добрий рівень якості повітря;

Подільський район – 46 AQI: також добрий рівень.

Отже, на ранок 18 листопада найсприятливіша ситуація спостерігалася в Дарницькому районі.

Карта Aqicn дає змогу відстежувати індекс якості повітря в режимі реального часу та переглядати показники окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення повітря. Для оцінки ситуації варто порівнювати показники кількох сервісів і стежити за змінами протягом дня.

Якщо показники забруднення зростуть, варто обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися в приміщенні.

Фахівці рекомендують:

зачинити вікна та двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до оселі;

провітрювати приміщення після покращення ситуації;

уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря;

за наявності очищувача повітря використовувати його відповідно до інструкції виробника.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за показниками якості повітря та власним самопочуттям.

Нагадаємо, станом на ранок 16 листопада у столиці не зафіксовано значного забруднення повітря, а загальний рівень його якості оцінюють як помірний. Дізнатися, у яких районах Києва повітря чистіше, та стежити за змінами показників у реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

У Києві станом на ранок 13 листопада 2026 року зберігався помірний рівень якості повітря. Значних забруднень станції моніторингу не фіксують, однак показники в різних районах столиці відрізняються.

Читай нас у