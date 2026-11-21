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У Києві станом на ранок 21 листопада 2026 року зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, а показники в усіх районах столиці залишаються в межах норми. Найнижчий індекс забруднення зафіксували в Голосіївському районі, найвищий – у Подільському.

Показники на різних картах моніторингу можуть дещо відрізнятися. Це пов'язано з тим, що сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та дані найближчих до вас пунктів моніторингу, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Ситуація може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу. Для Києва система збирає інформацію із сотень пунктів, частина яких передає показники в реальному часі.

Станом на 07:00 21 листопада 2026 року загальний рівень якості повітря в столиці оцінювався як добрий.

Найнижчий показник забруднення зафіксували в Голосіївському районі – 16 AQI, найвищий – у Подільському районі, де індекс становив 27 AQI. Обидва значення відповідають доброму рівню якості повітря.

Стежити за змінами показників у столиці можна за допомогою кількох сервісів:

SaveEcoBot – інтерактивна карта з даними онлайн-станцій моніторингу, яка дає змогу оцінити рівень забруднення в різних районах Києва.

Aqicn – сервіс, що показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дозволяє переглядати дані окремих станцій. Шкала охоплює рівні від доброго до небезпечного забруднення.

ЛУН Місто AIR – система моніторингу концентрації дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температури й вологості. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення повітря. Під час порівняння показників варто враховувати час оновлення даних та розташування станцій.

Якщо рівень забруднення зростає, варто обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Основні рекомендації:

зачинити вікна та двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря;

провітрювати приміщення після покращення ситуації;

уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря;

за наявності очищувача повітря використовувати його відповідно до інструкції виробника.

Особливо уважними до показників якості повітря варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за самопочуттям і за потреби скорочувати час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 18 листопада зберігався добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчі показники забруднення зафіксували в Дарницькому районі, тоді як дещо вищі значення – в Оболонському та Подільському.

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